ردود فعل تجاه رفض الاحتلال عمل شركات التشغيل بغزة

أكدّ أصحاب شركات في غزة، ما انفردت به "الرسالة نت" من رفض الاحتلال عمل شركات التشغيل بغزة.

الرسالة كشفت عن تبليغ حكومة الاحتلال، أطرافًا وسيطة، برفضها عمل الشركات بغزة.

وكشف مصدر مطلع، عن رفض سلطات الاحتلال، عمل شركات تشغيل العمال في قطاع غزة، تتولى مسؤولية دور الوساطة بين العامل في غزة والمشغل في الداخل المحتل.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"الرسالة نت" فإن موشيه تترو (مسؤول ضابط تنسيق ارتباط غزة) في حكومة الاحتلال، أبلغ بعض أصحاب الشركات، بأن الحكومة (الإسرائيلية) اجتمعت الخميس الماضي، وقررّت رفض وجود شركات تشغيل في غزة.

وتقدمت 15 شركة للعمل في مجال شركات التشغيل في القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة العمل.

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