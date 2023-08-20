صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية حوارة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية تفاصيل جديدة حول عملية حوارة التي وقعت السبت، وأدت لمقتل مستوطنييْن اثنين.

وذكرت الصحيفة أن التقييم الأولي لعملية حوارة على أنها جريمة قتل لفلسطينيين من الداخل المحتل، لذا تصرف السكان الفلسطينيين بشكل مختلف، وأجرى الهلال الأحمر محاولات لإنعاش القتلى.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال وصل إلى موقع إطلاق النار بعد 20-25 دقيقة، من تنفيذ الهجوم وانسحاب المقاوم بسلام.

من جهتها زعمت القناة 12 العبرية أن أحد العاملين في مغسلة السيارات أبلغ عن تواجد كلا (الإسرائيليين) في المكان، ومن ثم جاء المسلح وأطلق عليهما النار من مسدسه ما أدى لمقتلهما.

من جانبه ذكر المراسل العسكري لصحيفة يديعوت، يوآف زيتون، "أن منفذ عملية حوارة أطلق 5 رصاصات من مسافة صفر قبل أن ينسحب من المكان سيرا على الأقدام".

وصباح اليوم هاجم عدد من المستوطنين (الإسرائيليين) عند دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة مركبات فلسطينية خلال عبورها الشارع الرئيسي الذي يمر من البلدة، كما هاجموا منزلاً على أطرافها.

من جانبه جيش الاحتلال طوقا أمنيا مشددا في محيط مدينة نابلس، وأغلق عددا من الحواجز العسكرية عقب عملية إطلاق نار وقعت في بلدة حوارة.