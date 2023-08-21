علقم: عملية الخليل بدّدت حصون الاحتلال الأمنيـة وردّت على جرائمه

أكد الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم أن عملية الخليل جاءت ردًا على إجرام الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس، من تدنيسٍ للمقدسات واستيطان واعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وشدد أن عملية الخليل تأتي ضمن سلسلة عملية للمقاومة الفلسطينية التي تمارس دورها في الدفاع عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ولجمًا لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الذين يعيثون خرابًا ودمارًا في الضفةِ.

وبين أن العملية أرسلت رسالة بأن شعبنا لن يكل من الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة تواصل عملياتها بكل اقتدارٍ رغم كل الحملات الأمنية التي تشنها قوات الاحتلال.

وأوضح أن إجرام الاحتلال ومستوطنيه لن يقابل سوى بالبارود والنار، ومواصلة العمليات في كل زمان ومكان.

وقتل مستوطن وأصيب آخر بجراح خطرة اليوم الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب "مستوطنة كريات أربع" الجاثمة على أراضي الخليل.

ونفذت العملية البطولية عند مفترق طرق بين بني نعيم ويطا جنوب شرق الخليل، والتي تعتبر منطقة معقدة أمنياً لتواجد جيش الاحتلال بشكل دائم وانتشار كاميرات المراقبة.

وذكر شهود عيان أن منفذي العملية كانوا يستقلون سيارة، وانسحبوا من المكان بسلام.

وتأتي العملية في الذكرى ال54 لحرق المسجد الأقصى المبارك، على يد أحد المستوطنين حيث أتت النيران على منبر صلاح الدين الأيوبي.

وتوافق اليوم أيضاً الذكرى ال 28 لعملية الاستشهادي القسامي سفيان جبارين من الخليل، والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين بعد تفجير حزامه الناسف داخل حافلة في القدس المحتلة.

ويوم السبت الماضي قتل مستوطنان، في عملية إطلاق نار ببلدة حوارة جنوب نابلس، تمكن منفذها من الانسحاب بسلام.