"الكابينت" يقرر عقد اجتماعًا عاجلاً لبحث التطورات الأمنية

قرر المجلس الوزاري العبري المصغر "الكابينت"، عقد اجتماعًا عاجلاً يوم الأحد المقبل، نظرًا لتطور الأحداث الأمنية الأخيرة في الضفة الغربية، وسط مطالبات من وزراء متطرفين باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفلسطينيين.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، اليوم الاثنين، أن "الكابينت" قرر عقد اجتماعه يوم الأحد المقبل، في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، دعا إلى تقديم عقد جلسة مجلس الوزراء المقررة في 10 سبتمبر / أيلول، بحسب مصادر عبرية.

وأكد "ابن غفير" على الحاجة الماسة لوضع حد "سياسية وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" الناعمة تجاه الفلسطينيين"، وفق تعبيره.

وطالب بضرورة اتخاذ مجموعة إجراءات صارمة ضد الفلسطينيين، من ضمنها إغلاق الطرقات، وتنفيذ عمليات اغتيال مركزة، إضافة إلى إلغاء تصاريح العمل وفرض الإغلاقات على الضفة الغربية.

وقُتلت مستوطنة إسرائيلية وأُصيب آخر بجروحٍ خطيرة، صباح اليوم الاثنين، في عملية إطلاق نار على سيارة مستوطنين، قرب المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأول أمس، نفّذ فلسطيني عملية إطلاق نار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطنيْن، قبل انسحابه من المكان بسلام.