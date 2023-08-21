وسوم الأقصى تتصدر فضاءات الإعلام الجديد

#الأقصى لنا، و #الأقصى_يحترق تحت هذه الوسوم، غرّد الآلاف من أبناء الوطن العربي والإسلامي، في الذكرى ال54 لحريق المسجد الأقصى المبارك.
الذكرى 47 لــــــ #إحراق_الأقصى ...!!— إسراء العرعير| غزة (@esragaza) August 21, 2016
لسا لليوم #الأقصى_يحترق 😢 💔 pic.twitter.com/zNU9OtvWTZ
عندما غضب الرئيس الراحل ياسر عرفات للقدس..#الأقصى_لنا#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/BfgraLeIHX— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2023
وتضمنت التغريدات أوصافًا لواقع المسجد الأقصى الذي لا يزال مشتعلا بالأحداث، وتشتعل نيران المواجهة فيه بين الفينة والأخرى.
في ذكرى إحراق الأقصى مشهد لا يغيب عن الذاكرة المليئة بالألم— محمد عبد العزيز-غزة𓂆 (@Mohammed_102006) August 21, 2023
عهد أن نحرّق عليهم بيوتهم وهم أحياء ..
1969/8/21
2023/8/21#الأقصى_لنا#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/EW3XVv9uLW
الوسم الأول #الأقصى_لنا عاد لواجهة الوسوم المتصدرة مجددًا، وتصّدر عشرات المرّات وسائط التواصل الاجتماعي كترند متقدم، بعدما غرّد عليه الملايين حول العالم في الأعوام 2014 و2016، كما يتصدر في كل شهر رمضان.
وغرّد النشطاء مجددا تحت هذا الوسم في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن المسجد ورغم ما يتعرض له من مؤامرة، سيظل مقدسًا إسلاميا خالصا.
قبل 43 عاما..#الأقصى_لنا#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/yOkPKqHwwg— Moatasem Tawfiq Taha (@asoom10_01) August 20, 2023
54 عاماً على حريق #المسجد_الأقصى .. ولا زال مشتعلاً في ذاكرة الفلسطينيين.#الأقصى_لنا pic.twitter.com/rvFlwxv9KY— M.O.Al-Agha 🇵🇸 (@MOAlAgha) August 21, 2023
أمّا وسم #الأقصى يحترق، فهو أيضا يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مجددا، بعدما تصدرّ لعشرات المرات وغرّد عليه الملايين حول العالم في كل عام.