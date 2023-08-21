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^200 مثال: غزة العزة

وسوم الأقصى تتصدر فضاءات الإعلام الجديد

الرسالة نت - غزة

 

#الأقصى لنا، و #الأقصى_يحترق تحت هذه الوسوم، غرّد الآلاف من أبناء الوطن العربي والإسلامي، في الذكرى ال54 لحريق المسجد الأقصى المبارك.

وتضمنت  التغريدات أوصافًا لواقع المسجد الأقصى الذي لا يزال مشتعلا بالأحداث، وتشتعل نيران المواجهة فيه بين الفينة والأخرى.

 

الوسم الأول #الأقصى_لنا عاد لواجهة الوسوم المتصدرة مجددًا، وتصّدر عشرات المرّات وسائط التواصل الاجتماعي كترند متقدم، بعدما غرّد عليه الملايين حول العالم في الأعوام 2014 و2016، كما يتصدر في كل شهر رمضان.

 

وغرّد النشطاء مجددا تحت هذا الوسم في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن المسجد ورغم ما يتعرض له من مؤامرة، سيظل مقدسًا إسلاميا خالصا.

أمّا وسم #الأقصى يحترق، فهو أيضا يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مجددا، بعدما تصدرّ لعشرات المرات وغرّد عليه الملايين حول العالم في كل عام.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288886

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