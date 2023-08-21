وسوم الأقصى تتصدر فضاءات الإعلام الجديد

#الأقصى لنا، و #الأقصى_يحترق تحت هذه الوسوم، غرّد الآلاف من أبناء الوطن العربي والإسلامي، في الذكرى ال54 لحريق المسجد الأقصى المبارك.

وتضمنت التغريدات أوصافًا لواقع المسجد الأقصى الذي لا يزال مشتعلا بالأحداث، وتشتعل نيران المواجهة فيه بين الفينة والأخرى.

في ذكرى إحراق الأقصى مشهد لا يغيب عن الذاكرة المليئة بالألم

عهد أن نحرّق عليهم بيوتهم وهم أحياء ..

1969/8/21

2023/8/21#الأقصى_لنا#الأقصى_يحترق pic.twitter.com/EW3XVv9uLW — محمد عبد العزيز-غزة𓂆 (@Mohammed_102006) August 21, 2023

الوسم الأول #الأقصى_لنا عاد لواجهة الوسوم المتصدرة مجددًا، وتصّدر عشرات المرّات وسائط التواصل الاجتماعي كترند متقدم، بعدما غرّد عليه الملايين حول العالم في الأعوام 2014 و2016، كما يتصدر في كل شهر رمضان.

وغرّد النشطاء مجددا تحت هذا الوسم في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن المسجد ورغم ما يتعرض له من مؤامرة، سيظل مقدسًا إسلاميا خالصا.

أمّا وسم #الأقصى يحترق، فهو أيضا يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مجددا، بعدما تصدرّ لعشرات المرات وغرّد عليه الملايين حول العالم في كل عام.