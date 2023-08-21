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إصابة عسكري بقصف (إسرائيلي) على دمشق

الرسالة نت- دمشق

أصيب عسكري بجروح، مساء الإثنين، في قصف (إسرائيلي) استهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري -لم تسمه- قوله: حوالي الساعة 05 : 23 من مساء 21 / 8 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأكد أن العدوان أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وتنفذ "إسرائيل" بين حين وآخر هجمات جوية على سوريا دون الإعلان عنها بشكل رسمي، لكنها عادة ما تؤكد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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