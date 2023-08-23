عرض ألماني للتعاقد مع نجم جديد من برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود عرض ألماني على طاولة إدارة برشلونة، من أجل المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باير ليفركوزن، تقدم بعرض يقدر بـ20 مليون يورو للظفر بخدمات الزلزولي، إضافة إلى المكافآت.



وأضافت الصحيفة: "المدرب تشافي هيرنانديز يريد ضم صفقات هجومية مختلفة عن عناصر فريقه، والسبيل الوحيد لذلك هو التخلص من أحد المهاجمين".

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وأوضحت "الاختيار الأول كان رحيل أنسو فاتي، لكن اللاعب يرفض الفكرة، لذلك تم الاتجاه إلى الزلزولي".



وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن تحسم إدارة برشلونة قرارها الأسبوع المقبل.



يُذكر أن أستون فيلا أبدى اهتمامه بضم الزلزولي، لكن عرضه أقل ماليا من ليفركوزن.