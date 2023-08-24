دعوات للمشاركة في حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك 

تواصلت الدعوات المقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة، وتكتيف الحشد وشدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك، إفشالًا لمخططات الاحتلال والجماعات المتطرفة في تهويده والسيطرة عليه.

وبينت الدعوات أن الحشد والرباط في المسجد الأقصى أبرز أدوات حمايته ونصرته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت الدعوات على ضرورة النفير إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي تهدده بشكلٍ كبير وعدم تركه وحيدا في مواجهة المستوطنين.

ودعت كل قادرٍ من الداخل المحتلة من الضفة الغربية للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، للتأكيد على هويته الإسلامية ورفض كل محاولات الاحتلال لتقسيمه وتهويده.



فيما أكدت شخصيات فلسطينية أن نصرة الأقصى في هذا الوقت، واجبة والنفير إليه مهم جداً، فهو يستصرخ أصحاب الضمائر الحية للدفاع عنه ونصرته في ظل أطماع الاحتلال ومستوطنيه.

وتعرقل قوات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى القدس، لأداء الصلوات في الأقصى، وتنشر حواجز عسكرية في محيط المسجد وتفرض حصاراً على المدينة المقدسة.