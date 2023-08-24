إصابتان بجريمة إطلاق نار في كفر كنا

أصيب شخصان اليوم الخميس، بجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في بلدة كفر كنا في منطقة الجليل شمال فلسطين.

وقالت مصادر محلية، إن ملثما اقتحم محلا تجاريا في كفر كنا وأطلق النار ما تسبب بإصابة شخصان، أحدهما يبلغ من العمر (57 عاما) بحالة طفيفة، وآخر متوسطة.

واستُدعيت قوات من شرطة الاحتلال إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن أية تفاصيل أخرى واعتقال مشتبهين وخلفية ارتكاب الجريمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 147 قتيلاً.