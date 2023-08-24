الاقتصاد تحظر تسويق حمص وسلطات إسرائيلية ملوثة

حظرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إدخال وتسويق حمص وسلطات إسرائيلية تحمل العلامة التجارية "العثماني" إلى السوق الفلسطيني نظراً لاحتوائها على بكتيريا "لستيريا مونوسايتوجينس" تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

وقالت الاقتصاد في بيان وصل "الرسالة نت" إنها سحبت أصناف منتجات الشركات الإسرائيلية المذكورة، من السوق والتي تحمل تواريخ إنتاج 23/7/2023 وتاريخ انتهاء 6/9/2023، وأخطرت التجار بعدم بيعها إلى المواطنين تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وحذرت الوزارة المواطنين من شراء واستهلاك هذه الأصناف والاعتماد بالدرجة الأولى على المنتجات الفلسطينية، التي تتميز بالجودة العالية وتخضع لرقابة وفحوصات دورية، وتلبي الاشتراطات الصحية.

وسحبت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري عددا من المنتجات الإسرائيلية، بعد اكتشاف وجود سالمونيلا فيها مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن.