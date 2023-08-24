تنظيم اعتصام مركزي الأحد احتجاجا على نقل ووقف مدرسين بالضفة

دعا "حراك المعلمون الموحد"، المعلمون الذين جرى نقلهم "تعسفيا" جميع زملائهم إلى التضامن معهم، وعدم تركهم وحدهم بالميدان.

وجاء في البيان: "بعد التواصل مع كل الجهات الرسمية والقانونية والأمنية والتربوية، التي لم تعطينا أي بصيص أمل في حل هذه القضية الجديدة والمتجددة، قررنا نشر أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات وأسباب نقلهم ومدة خدمتهم في التربية، وإلى أين جرى نقلهم تعسفيا وإجباريًا".

وقرر المعلمون، تنظم اعتصام مركزي يوم الأحد القادم، أمام مكتب وزير التربية والتعليم الساعة الحادية عشرة صباحا، وإعلان الإضراب عن الطعام وتجهيز المعلمين للنوم داخل مقر الوزارة"؛ إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

وحمل البيان كل من الفريق جبريل رجوب، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس "أولياء الأمور الموحد"، وكل الضامنين للاتفاق الأخير بينهم وبين الحكومة، المسؤولية الكاملة عما سوف يحدث من فعاليات واحتجاجات وردة فعل.

وأعلن "حراك المعلمين"، مساء يوم الاثنين الماضي، تجميد الإضراب وجميع الفعاليات الاحتجاجية التي كان قد قررها مع افتتاح العام الدراسي 2022 – 2023، وذلك حتى إشعار آخر؛ من أجل إعطاء فرصة لبدء عام دراسي بالشكل الطبيعي، وحتى ينزل راتب الشهر الحالي ورؤية ما تم تحقيقه وما انعكس على رواتب المعلمين.

يُشار إلى أنّ إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من شهرين انتهى في شهر إبريل/ نيسان الماضي، بعد وعود بإجراء انتخابات ديمقراطية داخل اتحاد المعلمين الذي يعد أحد الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويطالب المعلمون أيضًا بصرف راتب كامل بعد فترة عامين من صرف الحكومة رواتب منقوصة، وتنفيذ علاوة 15% أقرت العام الماضي، ونفذت منها الحكومة 5%، ولم تحدد سقفا لصرف الـ10% المتبقية، وربطتها وفق اتفاق مع اتحاد المعلمين بتوفر الأموال.