التقييم الأسوء لحكومة نتنياهو في مواجهة المقاومة

استطلاع للقناة 14 العبرية اليمينية حول مجموعة من القضايا التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي، منها تشكيل حكومة وحدة، وعمليات المقاومة وسبل مواجهتها، وتقييم أداء الحكومة في مواجهة المقاومة.



حول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية التي طرحت مؤخراً من قبل عضو الكنيست عن المعسكر الوطني متان كهانا، 54% من المستطلعة آرائهم ضد تشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل 41% منهم يريدون رؤية حكومة وحدة وطنية، 5% قالوا أن لا موقف لديهم حول الموضوع.

وفي سؤال حول على من تقع مسؤولية تفشي الإرهاب الجنائي في الوسط العربي، 28% قالوا منظمات الجريمة في الوسط العربي، 24% قالوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 21% قالوا وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير، 16% رؤساء الوسط العربي، 6% يحملون الشرطة المسؤولية، و5% لا رأي لهم.

وعلى خلفية تصاعد عمليات المقاومة مؤخراً بشكل خاص، وفي ظل حكومة نتنياهو بشكل عام، طرح الاستطلاع سؤلاً حول التقييم لحكومة نتنياهو في مواجهة المقاومة الفلسطينية، الغالبية العظمى والتي بلغت 75% أعطوا الحكومة تقييم سيىء، مقابل 19% قالوا جيد، و6% لا موقف لهم حول الموضوع.

وعن رأي الجمهور (الإسرائيلي) في كيفية حل مشكلة عمليات المقاومة الفلسطينية، 44% من المستطلعة آرائهم قالوا بالتوصل لحل وسط مع الفلسطينيين، 37% قالوا عملية عسكرية واسعة، و19% قالوا بضرورة تعزيز الاستيطان.

وحول الموقف من تزويد الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا نووية لغابات مدنية للسعودية مقابل اتفاق سلام مع إسرائيل، وكيف على( إسرائيل) التصرف، 42% قالوا أن على (إسرائيل) أن تعارض ذلك، مقابل 36% قالوا يجب على( إسرائيل) الموافقة مقابل اتفاق سلام مع السعودية، و22% لا رأي لهم في الموضوع.

وشمل الاستطلاع استطلاع رأي الجمهور الإسرائيلي حول خيار إقالة الحكومة للمستشارة القضائية نتيجة التباين في المواقف بينهما، 53% قالوا لا، 42% مع إقالتها، 5% لا رأي لهم

وحول إلغاء المحكمة العليا لقانون تقليص حجة المعقولية، 50% قالو لا، مقابل 47% قالوا نعم، و3% لا رأي لهم، وحول تدخل الشاباك في مكافحة الجريمة في الوسط العربي، 71% قالوا نعم يجب أن يتدخل، 23% قالوا لا يجب أن يتدخل، 6% لا رأي لهم..