تجاوب ضعيف جدا لدعوة (إسرائيل) أكثر من 100 وزير خارجية لحفل

وجهت وزارة الخارجية (الإسرائيلية)، بداية الشهر الحالي، دعوات إلى أكثر من 100 وزير خارجية، تدعوهم إلى حفل تريد (إسرائيل )إقامته، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بادعاء مرور 75 عاما على تأسيس( إسرائيل).

وأفادت القناة 13 التلفزيونية، بأنه بالرغم من مرور شهر تقريبا على توجيه الدعوات، إلا أن عشر دول أكدت مشاركتها في الحفل، وهذه الدول هي بالأساس من أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.

ووصف مسؤولون سياسيون (إسرائيليون) هذا الحفل بأنه "ادعاء بالمفاخرة"، وأنه ينطوي على مخاطرة دبلوماسية، لأنه إذا لم يصادق عدد كاف من الدول على المشاركة فيه، وبينها الولايات المتحدة ودول أوروبية غربية، فإن الحفل لن يخرج إلى حيز التنفيذ.

وحددت وزارة الخارجية (الإسرائيلية) سقفا لإقامة الحفل، بأن تصادق 30 دولة على الأقل على المشاركة فيه. ويتوقع أن تضح الصورة بعد شهر، وفي أعقاب ذلك سيتقرر إذا كان الحفل سيقام أم لا.

وأشارت القناة 13 إلى أن السؤال الأكبر في هذا السياق يتعلق بما إذا كان وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، سيشارك في هذا الحفل. ولم ترد وزارة الخارجية على الدعوة حتى الآن، لكنها أفادت في الأيام الأخيرة بأنه تجري دراسة الدعوة "بصورة إيجابية".

والسؤال الآخر المطروح في وزارة الخارجية( الإسرائيلية) يتعلق بمشاركة دول "اتفاقيات أبراهام"، فيما تتوقع التقديرات في وزارة الخارجية أن "ردها سيكون سلبيا"، وفق للقناة 13.