وزير الأمن (الإسرائيلي) يهاجم عارضة الأزياء بيلا حديد

هاجم وزير الأمن القومي يتمار بن غفير في (إسرائيل) عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد لانتقادها تصريحاته النارية المتلفزة مؤخرا بشأن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في مقابلة أجريت معه في بداية هذا الأسبوع مع قناة 12 العبرية، بعد عمليتين فدائيتين، قال غفير إن حقه في حرية الحركة كمستوطن يهودي يفوق نفس الحق بالنسبة للفلسطينيين.

شاركت بيلا، وهي عارضة أزياء شهيرة عالميا ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووالدها فلسطيني، مقطعا من مقابلة بن غفير مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 59.5 مليون، واتهمت بن غفير بالعنصرية.

ورد بن غفير بغضب على منشور بيلا، الجمعة.

وكتب على موقع "إكس" زاعما: "أدعوكم إلى (زيارة مستوطنة) كريات أربع، لتروا كيف نعيش هنا، وكيف يقتل هنا كل يوم يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم".

ويقيم بن غفير في المستوطنة القريبة من الخليل، أكبر مدينة فلسطينية.