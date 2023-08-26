نقابة الأطباء بالضفة تشن هجوما لاذعاً على وزارة الصحة

قالت نقابة الأطباء في الضفة المحتلة، إن وزارة الصحة يوجد بها ٦ مساعدين للوكيل العام بمسمى وكيل مساعد، بينما مدينة جنين لا يوجد بها طبيب جراح أمراض صدر.

وأضافت النقابة في منشور على صفحة الفيسبوك اليوم السبت، أنه "يوجد نقص شديد في الأخصائيين المكلفين بمعالجة الإصابات خصوصا في المحافظات التي تتعرض للاجتياحات لدرجة أن بعض هذه المستشفيات لا يوجد بها أصلا هذه الاختصاصات الضرورية".

وتابعت " مستشفيات جنين بحاجة لتوفير طبيب جراح لأمراض الصدر؛ لأن هناك مصابين ارتقوا؛ بسبب عدم وجود هذا الطبيب، وطالبنا الوزارة ولم تبدي أدنى درجات الاهتمام بالموضوع".



وشددت النقابة على أنها طالبت وزارة الصحة بتوفير طبيب لمثل هذه الحالات وابتعاث أطباء من المحافظة للتخصص دون ابداء أدنى درجات الاهتمام من الوزارة و مدراءها.