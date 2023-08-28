إصابات بالاختناق في هجوم للاحتلال على قرية مادما بنابلس

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال، على قرية مادما، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، فإن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

فيما هاجم مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المنطقة الجنوبية الشرقية بالبلدة، وقطعوا 50 شجرة زيتون مثمرة تعود للمواطن محمود عبد الرحيم قط، كما أضرموا النيران في أراضي البلدة.

كما وهاجموا عددًا من المنازل ورشقوها بالحجارة وحطموا بواباتها، ملحقين خرابًا كبيراً بمحتوياتها، وروعوا سكانها من النساء والأطفال.