عمرو للرسالة: الاحتلال يدشنّ مشاريع تهويدية جديدة بمحيط الأقصى

كشف د. جمال عمرو المختص في شؤون المسجد الأقصى، عن مشاريع تهويدية جديدة يدشنها الاحتلال بمحيط المسجد الـأقصى.

وقال عمرو لـ"الرسالة نت" إن الاحتلال بدأ بتدشين مشروع أرض الحمراء، ضمن 13 مشروعا تهويديًا في المنطقة المحيطة في المسجد الأقصى ، والتي تسمى عند الإحتلال "جزء من الحوض المقدس".

وأوضح أنّ أرض الحمراء تزيد على 5 دونمات (الدونم ألف متر مربع)، وتبعد عن سور القدس الغربي نحو 300 متر، وتقع على مفترق طرق مهم يؤدي إلى واديي حلوة والربابة في سلوان، وتعد من أخفض الأراضي في القدس التاريخية بارتفاع 625 مترا عن سطح البحر.

وتلاصق هذه الأرض مسجد سلوان وعين سلوان (أقدم عيون القدس الكنعانية) التي تغمر الأرض بالماء طوال العام، حتى غدت الأخصب في المنطقة.

وسيطر الاحتلال على هذه الأراضي، بذريعة تسريبها ضمن عقارات الكنيسة، وهو ما تنفيه الجهات الكنسية التي أكدّت أنها لجأت للقضاء؛ لكن الاحتلال يرفض الانصياع لقراراته

وأضاف عمرو: " من أبشع صور التهويد السيطرة على أرض في مكانٍ مقدس وقريب من المسجد الأقصى ومجاور لوقف عثمان بن عفان "رضي الله عنه" وروضة الطفل المسلم ، هذه كلها أراضي إسلامية".

وتابع: " نحن أمام سطو بقوة السلاح وإبعاد للسكان بدون قرار ولا محاكمة وعنجهية وسادية والسيطرة على هذه الأرض بما فيها من منشآت ، وقد تم العمل على إزالتها واقتلاع الأشجار وإنشاء بركة للمياه ومدرجات برؤية صهيونية لهذا المكان الحساس".

ولفت إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح الجسر المعلق في وادي الربابة وهو قريب من أرض الحمرا ، والآن يتم التجهيز للبنية التحتية " تليفريك" ، وهذه كلها مشاريع تهويدية تحيط بالمسجد الأقصى من كل جانب.