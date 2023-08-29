الشيخ حماد يدعو للتحرك القوي للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

دعا عضو لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم الشيخ بسام حماد، إلى التحرك القوي للإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال (الإسرائيلي).

وقال حماد، قبيل اعتقاله الليلة الماضية من قبل جيش الاحتلال، إنّه "يجب أن تكون قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم موجودة على رأس أولويات مكونات شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أننا "سنستمر في مقاومة الاحتلال حتى إطلاق سراح جثامين الشهداء"، مشدداً على أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم تخص كل الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ حماد فجر اليوم، ضمن حملة اعتقالات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وطالت عدداً من طلبة جامعة بيرزيت وأعضاء بمجلس الطلبة.

والشيخ حماد هو والد الشهيد أنس حماد الذي ارتقى خلال انتفاضة القدس، بعد تنفيذه عملية دهس على مدخل بلدة سلواد بتاريخ 04 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2015.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ بسام حماد مرات عديدة وأمضى سنوات عدة داخل سجون الاحتلال منها اعتقالات إدارية، إلى جانب اعتقال نجله عبد الرحيم وتحويله عدة مرات للاعتقال الإداري، وكذلك اعتقال ابنته الجريحة تقوى.