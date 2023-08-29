الإعلان عن قائمة منتخب مصر .. وصدام مرتقب مع الأهلي

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر قائمة معسكر شهر سبتمبر/أيلول الذي يقام في الفترة من 4 إلى 12 من الشهر القادم.

ويتضمن المعسكر خوض مباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار 2023 والتي تُقام يوم 8 سبتمبر/أيلول، وكذلك خوض مباراة ودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر.

ويتوقع أن يحدث صدام بين الجهاز الفني للمنتخب المصري وإدارة النادي الأهلي التي سبق وأن طلبت إعفاء لاعبيه من المعسكر القادم بسبب ارتباطهم بخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر/ أيلول بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي: