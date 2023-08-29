الإعلان عن قائمة منتخب مصر .. وصدام مرتقب مع الأهلي

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر قائمة معسكر شهر سبتمبر/أيلول الذي يقام في الفترة من 4 إلى 12 من الشهر القادم.
ويتضمن المعسكر خوض مباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار 2023 والتي تُقام يوم 8 سبتمبر/أيلول، وكذلك خوض مباراة ودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر.
ويتوقع أن يحدث صدام بين الجهاز الفني للمنتخب المصري وإدارة النادي الأهلي التي سبق وأن طلبت إعفاء لاعبيه من المعسكر القادم بسبب ارتباطهم بخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر/ أيلول بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، محمد أبو جبل (البنك الأهلي).
- خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر)، أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا)، علي جبر (بيراميدز)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، محمود مرعي (بيراميدز)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك).
- خط الوسط:طارق حامد (اتحاد جدة - السعودية)، مروان عطية (الأهلي)، سام مرسي (إبسويتش تاون - إنجلترا)، حمدي فتحي (الوكرة - قطر)، محمود حماده (فاركو)، محمد رضا "بوبو" (بيراميدز)، أحمد سيد "زيزو" (الزمالك).
- خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول - إنجلترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، مصطفي محمد (نانت - فرنسا)، محمد شريف (الخليج - السعودية)، أسامه فيصل (البنك الأهلي).