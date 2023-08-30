المدعي العام يقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

قرر المدعي العام الإسرائيلي، عَميت آيسمان، اليوم الأربعاء، عدم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن اختفاء هدايا خلال ولاياته السابقة كرئيس للحكومة، وتلقاها بصفته رئيسًا للحكومة.

وقال "آيسمان"، في تصريحات نقلتها قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم إنه "لم يتم العثور على هدايا بعد استعراضها لا تشكل بحد ذاتها بالضرورة اشتباهًا بارتكاب مخالفة جنائية".

ونوه إلى أن "القرائن المتوفرة حاليًا لا تؤدي إلى اشتباه معقول يبرر بدء عملية تقصي حقائق أو تحقيق جنائي، ونتيجة التحقيق متدنية".

ولفت النظر إلى أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا خلال 12 سنة من ولايته كرئيس للحكومة، وتم عرضها في أماكن رسمية.

من جانبها، أفادت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، بأن اختفاء هذه الهدايا، وهي ملك للدولة بموجب القانون، مقلق ويعكس فشلًا في حراسة ما هو ملك للدولة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع نتنياهو، في كانون أول/ ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر -آنذاك- سابقة في "إسرائيل"، إذ لم يسبق أن خضع رئيس الحكومة للتحقيق خلال فترة ولايته.

ووجّهت إلى نتنياهو رسميًا، في 21 كانون ثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد، عرفت باسم الملف 1000 "ملف الهدايا"، والملف 2000 "ملف نتنياهو–موزيس"، والملف 4000 "ملف بيزك–واللا".

وتتمحور جميع الملفات التي يواجهها نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لأمور شخصية.