حماس ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم الاحتلال بالضفة

رحبت حركة "حماس" بالتقرير الأممي الذي صدر أمس الأربعاء عن (لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرُّف)، والذي أكّد أن احتلال الضفّة انتهاكٌ جسيم، وتعدّ واضح على كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن التقرير أشار إلى العديد من الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني، مثل التوسّع الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري.

وثمنت دعوة التقرير لحكومة الاحتلال الفاشي، للانسحاب الفوري من الضفة الغربية، مجددةً مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري لترجمة هذه التقارير إلى أفعال.

كما طالبت الحركة باتخاذ الإجراءات كافة لِلَجم الاحتلال وكف يده عن شعبنا الفلسطيني الأعزل، وضمان محاسبة قادته وقطعان مستوطنيه، على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا.