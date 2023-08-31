صوت مجلس الأمن، اليوم الخميس، لصالح تمديد مهمة قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في لبنان لعام.

وجاء قرار التصويت، بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

يأتي ذلك بعد تأجيل التصويت أمس الأربعاء، بسبب خلافات بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات بشأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة .

وطرأت تعديلات اليوم الخميس، على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل، حيث أعادت التعديلات التأكيد على حرية تنقل القوات الدولية وفقا لاتفاقية الصوفا، لكنها أضافت السماح للقوات الدولية بالقيام بدوريات غير معلنة.

ويصادف اليوم الخميس 31 أغسطس/آب موعد انتهاء ولاية القوات العاملة في البلاد منذ العام 1978.

وتسيّر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع "إسرائيل"، ويجدّد التفويض لها سنوياً، حيث انتهى التفويض الحالي، اليوم الخميس.