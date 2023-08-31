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^200 مثال: غزة العزة

ليبرمان: العامل المشترك بين كل الهجمات هي حماس في غزة

الرسالة نت- وكالات

اتهم وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان حركة حماس في قطاع غزة بالوقوف خلف كل الهجمات ضد المصالح (الإسرائيلية) في الضفة والقدس.

وقال ليبرمان، إن القاسم المشترك بين كل الأحداث في الضفة الغربية والقدس والهجمات المميتة هو حركة حماس، التي تتمركز في قطاع غزة، وتتمتع بالحصانة من الحكومة (الإسرائيلية).

وأضاف، إن حماس تحرض السكان الفلسطينيين على قتل اليهود وتبارك مرارا وتكرارا الهجمات.

وتابع، "من أجل وقف موجة العمليات واستعادة الشعور بالأمن لدى مواطني (إسرائيل)، يجب علينا أولا العودة إلى الاغتيالات والتوقف فورا عن تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ويجب ألا تستمر الهزيمة والاستسلام للعمليات".

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غزة الاحتلال السنوار حماس المقاومة ليبرمان

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