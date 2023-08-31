حماس والجهاد: العدوان على الأقصى سيقابل بتصاعد المقاومة

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي، المتواصل بحق المسجد الأقصى وهجمات جيش الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني ستقابل بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية حتى الحرية والاستقلال.

ونعت حماس في بيان وصل "الرسالة نت"، الشهيد داود عبد الرازق فايز درس (41 عامًا)، من بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم بعد تنفيذ عملية دهس بطولية عند حاجز عسكري قرب قرية بيت سيرا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وأعربت حماس، عن فخرها بشجاعة الشهيد وبسالته، متوعدة الاحتلال بمزيد من الأعمال البطولية التي تحطّم هيبة جيشه وتُلجم عربدة مستوطنيه.

من جانبها، أكدت حركة الجهاد، أن العملية البطولية في رام الله، جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وصفعة قوية في وجه عربدته وانتهاكاته للمقدسات وأرض فلسطين.

وأشارت الجهاد في بيان وصل " الرسالة نت "، أن العملية جاءت لتثبت من جديد عزم المقاومين على ضرب العدو في كل الساحات، واستمرار جذوة الاشتباك على طريق تحرير فلسطين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن داود عبد الرازق درس برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت سيرا قضاء محافظة رام الله والبيرة.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم، في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله، نفذها الشهيد داود عبد الرازق درس.

وتشهد الضفة الغربية والقدس منذ صباح أمس الأربعاء، تصعيدًا في أعمال المقاومة، التي تراوحت ما بين طعن، وتفجير عبوة ناسفة، ودهس، ورشق بالحجارة، ما أسفر بالمجمل عن مقتل جندي وإصابة 14 آخرين.