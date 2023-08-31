كتلة النجاح: اعتصامنا يحمل رسالة احتجاج ونرفض ممارسات إدارة الجامعة

رفضت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ممارسات إدارة الجامعة وتعليماتها بإخراج الطلبة الذين حاولوا الاحتماء داخل أسوار الجامعة الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيانٍ تلقته "الرسالة نت" اليوم الخميس، قالت الكتلة فيه إن "اعتصامها السلمي داخل أسوار الجامعة يحمل رسالة احتجاج ورفض لممارسات إدارة الجامعة وتعليماتها للأمن الجامعي".

وأضافت "تلقينا ببالغ الأسف كتاب إدارة الجامعة الذي يتهمنا بمخالفة الأنظمة والتعليمات، ويهددنا بالعقوبات والإجراءات الإدارية والقانونية، وكأن عين الإدارة لم تر مشكلة في كل المشهد إلا تواجدنا السلمي داخل أسوار الجامعة احتماءً بحرمها من الملاحقة الأمنية".

وأوضحت رفضها لاتهامات إدارة الجامعة وتهديداتها التي تتناقص مع شعاراتها حول الحرية والديمقراطية والحرص على الطلبة ومصالحهم.

وتابعت الكتلة أن "التعليمات التي وجهتها إدارة الجامعة للأمن الجامعي بإخراج الطلبة من الحرم الجامعي بالقوة، تمثل تراجعاً خطيراً لمربعات غادرناها، ونرفض العودة إليها".

وطالبت إدارة الجامعة بطرح مدونة السلوك للنقاش مع مكونات أسرة الجامعة، وفي مقدمتها الحركة الطلابية ومجلس الطلبة وصياغتها، بما يضمن عدم تكرار هذه الممارسات وإعلان هذه المدونة لعموم أسرة الجامعة، بحسب البيان.

وشددت على أنه يجب استدراك تقصير إدارة الجماعة، وسلوكها المؤسف في متابعة قضية طلبتها المعتقلين.

واستنكرت الكتلة صمت الجامعة ورفضها مجرد إعلان استنكارها لاعتقال طلبتها وملاحقتهم على خلفية عملهم النقابي الذي تدعي الجامعة رعايته والحرص عليه، وفق للبيان.

وجددت مطالبتها إدارة الجامعة بالعمل السريع على توفير الحماية القانونية لطلبة الجامعة واستنكار ملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت عمادة شؤون الطلبة بجامعة النجاح، إن "الطلبة المعتصمين داخل الحرم الجامعي يُخالفون الأنظمة الداخلية".

وبيّنت العمادة في بيانٍ لها، أن الطلبة المعتصمين يتواجدون في الحرم الجامعي بعد انتهاء الدوام الرسمي ويبيتون فيه، ويعقدون أنشطة طلابية دون موافقة مسبقة من عمادة شؤون الطلبة.

وأمس الأربعاء، اعتصم طلبة النجاح داخل الجامعة احتجاجًا على سياسات الإدارة، ورفضًا لقرار إدارة الجامعة بإخراج الطلبة المعتصمين بداخلها.

وأكدت أن هذه الخطوة هي خطوة نقابية مشروعة للتأكيدِ بأن هذا السلوك لن يمر، وأننا لن نسمح بعودة العقلية القمعية لجامعة النجاح.

والأسبوع الماضي، أخلى أمن جامعة النجاح بالقوة، اعتصاما لطلبة الكتـلة الإسـلامية المعتصمين في حرم الجامعة طالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج عن طالبين معتقلين لديها.