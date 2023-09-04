الرسالة نت

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^200 مثال: غزة العزة

فيديو: برومو| (التعليم الحرام) تحقيق استقصائي جديد للرسالة

الرسالة نت- غزة

 

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القدس المنهاج الفلسطيني أسرلة التعليم مدارس القدس

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