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فيديو:
برومو| (التعليم الحرام) تحقيق استقصائي جديد للرسالة
04 سبتمبر 2023 . الساعة: 09:19 ص
الرسالة نت- غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289710
كلمات مفتاحية
القدس
المنهاج الفلسطيني
أسرلة التعليم
مدارس القدس
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فيديو:
برومو| (التعليم الحرام) تحقيق استقصائي جديد للرسالة
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