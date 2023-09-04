نيمار: عشت مع ميسي جحيمًا في باريس

قال نيمار جونيور، النجم البرازيلي المنتقل للهلال السعودي، إنه وصديقه ليونيل ميسي، عاشا فترات عصيبة في الموسم الماضي بقميص باريس سان جيرمان.

وذكر نيمار في تصريحات تلفزيونية مع شبكة "جلوبو" البرازيلية: "كنت سعيدا جدا بما عاشه ميسي في الموسم الماضي، لكني حزنت من أجله أيضا".

وأوضح النجم البرازيلي: "لقد ذهب ليو إلى الجنة بفوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، وحقق كل شيء في مسيرته، لكنه عاش مع باريس في جحيم".

وأضاف "لقد عشت أنا وميسي في هذا الجحيم، وينتابنا غضب شديد؛ لأننا لم نذهب إلى هناك من أجل لا شيء، بل نبذل أقصى جهد دائما، ونسعى لأن نكون أبطالا، ونحاول أن نصنع التاريخ، وللأسف لم ننجح".

وأشار نيمار "لقد غادر ميسي باريس بطريقة لا يستحقها ولا تليق بمكانته. أي شخص يعرفه يعلم تماما أنه ملتزم في التدريبات ويقاتل في المباريات، ويغضب عند الخسارة".

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واستدرك "لكن تم اتهامه بشكل غير عادل في رأيي، إلا أنني في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم".

وأتم نيمار تصريحاته "كما قلت، كرة القدم كانت عادلة هذه المرة، منذ خروج منتخب البرازيل، تمنيت أن يفوز ميسي بكأس العالم".

يذكر أن ميسي انتقل لإنتر ميامي الأمريكي بعد عامين بقميص بي إس جي، بينما غادر نيمار صوب الهلال السعودي بعد 6 مواسم داخل جدران حديقة الأمراء.