تايه: الجامعة الإسلامية قدمت نموذجا يضاهي أفضل الجامعات العربية

قال الأستاذ الدكتور سفيان عبد الرحمن تايه رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، الذي تسلم مهام منصبه الأسبوع الماضي، خلفًا للأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات، يسكنني شعور عميق بأمانة المسؤولية التي حملتها برئاسة الجامعة الإسلامية للدورة المقبلة لاسيما وأنني أتحمل مسؤولية رئاسة جامعة كبيرة وعريقة ساهمت بشكل كبير مع شقيقاتها من جامعات الضفة الغربية في تأسيس وصناعة مسيرة التعليم العالي في فلسطين في أصعب الظروف، وظلت لفترة طويلة الجامعة الوحيدة في قطاع غزة إلى حين نشأة الجامعات الشقيقة بغزة فيما بعد.

وأضاف أ.د. تايه: لقد مثلت الجامعة الإسلامية ولا زالت جزءًا من تاريخ شعبنا ونضاله المشرف وساهمت بشكل كبير في النهضة العلمية والثقافية والوطنية في فلسطين، وقال: إن الجامعة الإسلامية التي أنشئت قبل خمسة وأربعين عامًا قد تمكنت على مدى هذه السنوات من تقديم نموذج متقدم للتعليم العالي يضاهي أفضل الجامعات العربية وينافس على المستوى الدولي، وقال إننا في الجامعة الإسلامية نعتز بما حققته جامعتنا من مواقع متقدمة بين الجامعات على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي بل وعلى المستوى الدولي، كما نعتز بإنجازات أعضاء هيئة التدريس وما حصلوا عليه من جوائز هامة.

طاقم أكاديمي مميز

وأكد تايه أن الجامعة الإسلامية تفخر بطاقمها الأكاديمي المميز من خريجي أرقى الجامعات وبما حققوه من إنجازات هامة في مجال البحث العلمي، كما تفخر بطاقم موظفيها المميز، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة الإسلامية تتميز ببيئتها الجامعية الرائعة ومرافقها المريحة واهتماماتها بالبيئة الخضراء والمساحات الواسعة وكذلك اهتمامها باستخدام الطاقة الشمسية التي تغطي جزءًا مهمًا من احتياجاتها من الكهرباء، وقال إننا نأمل في أن نتوسع في هذا المجال لتغطية احتياجاتنا كاملة من الكهرباء ومن خلال الطاقة الشمسية.

وعن طلبة الجامعة وخريجيها عبر الأستاذ الدكتور تايه عن اعتزاز جامعته بطلبتها وخريجيها المميزين، وقال إن المئات من خريجي الجامعة وطلبتها قد حصلوا على جوائز وطنية وإقليمية ودولية هامة ورفعوا اسم جامعتهم واسم فلسطين عاليًا بتميزهم مما يؤكد ما تتمتع به الجامعة من مستوى تعليمي مشهود له بين المحافل العلمية، مضيفاً: "الجامعة تهتم اهتمامًا كبيرًا بجودة التعليم وتعمل بشكل مستمر من أجل تطوير خططها وبرامجها لمواكبة كل ما هو جديد في عصر العلم والتكنولوجيا"، وأن الجامعة اهتمت خلال السنوات الأخيرة في خططها الدراسية بتعزيز المهارات لطلبتها في مختلف التخصصات ليصبح خريجوها أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل مؤكدًا أن الكثير من طلبة الجامعة قد تمكنوا من فتح آفاق للعمل الحر قبل تخرجهم.

وقال الأستاذ الدكتور تايه إن من أهم ما يميز الجامعة الإسلامية النظام الراسخ حيث إن الأنظمة والقوانين الجامعية أنظمة راسخة وشاملة لجميع المناحي وهي تضمن العدالة والمساواة في إطار من الشفافية الكاملة.

تعليم نوعي

وأوضح أن سياسة الجامعة تقوم على الموازنة بين خدمة أكبر عدد من الطلبة بنوعية جيدة وأن الجامعة لا تسمح بأن يكون التوسع في أعداد الطلبة على حساب النوعية والمستوى وجودة الخدمات التعليمية.

ووجه الأستاذ الدكتور تايه كلمة شكر للسادة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء للثقة التي منحوني إياها مؤكدًا أنه سوف يسير في قيادة الجامعة من خلال العمل الجماعي في ظل احترام النظام والقوانين وأنه سيبني على ما سبق من النجاحات التي حققتها إدارات الجامعة السابقة، موجهًا كلمة شكر وتقدير لجهود الأستاذ الدكتور/ ناصر فرحات -رئيس الجامعة السابق- ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة في دورته السابقة، ونوه إلى ما حققته الإدارة السابقة من إنجازات لاسيما افتتاح العديد من الأقسام الجديدة المميزة.

تعزيز البحث العلمي

وعن اهتمامات الدكتور تايه خلال رئاسته للجامعة قال: إنه سيولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز البحث العلمي وتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، كذلك أكد الدكتور تايه اهتمامه الكبير ببذل جهود مضاعفة بالتعاون مع مجلس الأمناء من أجل إحداث نهضة إضافية في التجهيزات العلمية لا سيما تطوير مختبرات الحاسوب وإضافة مختبرات جديدة.

وعن الظروف المالية للجامعة قال أ.د. تايه إن الجامعات الفلسطينية جميعها تعاني من أزمات مالية متفاوتة مشيرًا إلى أن جامعات القطاع تعاني بشكل أكبر، وذلك راجع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع، وقال إن الرسوم الدراسية في جامعات الضفة أكثر من ضعف الرسوم الدراسية في قطاع غزة، ونحن لا يمكننا الآن إلا أن نراعي ظروف طلبتنا وأهلنا في غزة مؤكدًا أن الجامعة تقدم الآلاف من المنح الدراسية والقروض والمساعدات والكفالات الكلية والجزئية لأعداد كبيرة من طلبتها مؤكدًا أن أكثر من نصف طلبة الجامعة يستفيدون من هذه المنح والمساعدات.

وقال د. تايه إن الأزمة المالية لن تمنعنا من الحفاظ على جودة التعليم وتقديم أفضل الخدمات وتوفير أفضل الطواقم لطلبتنا لأن جودة التعليم وتخريج خريجين قادرين على المنافسة هو أبرز ما يميز الجامعة الإسلامية.

علاقات وشراكات واسعة

وعن علاقات الجامعة الخارجية أكد رئيس الجامعة أن الجامعة الإسلامية تتمتع بعلاقات واسعة على المستويين العربي والدولي وبحجم شراكات كبيرة مع المئات من الجامعات العربية والأوروبية وفي كل أنحاء العالم مؤكدًا أن هذه الشراكات واتفاقات التعاون مع أرقى الجامعات في العالم أعطت الفرصة لتوسيع برامج التبادل الأكاديمي بين الأساتذة والطواقم وكذلك الطلبة في الجامعة الإسلامية وعدد مهم من الجامعات الأوروبية والتركية وغيرها من جامعات العالم.

وفي ختام كلمته وجه الأستاذ الدكتور تايه كلمة لطلبة الجامعة وقال إنه يحق لطلبة الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لجامعة مميزة وعريقة ذات تاريخ وذات حاضر مشرق، وقال إن انتسابكم للجامعة وتخرجكم منها هو وسام فخر وتميز لأن الجامعة الإسلامية جامعة مشهود لها بالتميز والإبداع والمستوى العلمي المرموق.