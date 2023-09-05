رابط فحص تصاريح العمل شهر 9 سبتمبر 2023 عبر وزارة العمل في غزة ... حيث يزداد البحث من سكان قطاع غزة على تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل رفع مستوى وتحسين مستوى المعيشة.





رابط فحص تصاريح العمل ... الشؤون المدنية

تصاريح العمل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العمال في أي مجموعة متوقع أن يكون دورة، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديد دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كتالي: