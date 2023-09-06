شاهد| الاحتلال يفتش حقائب الطلبة عند المسجد الأقصى

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم الثاني على التوالي، تفتيش حقائب الطلبة المدرسية عند مداخل المسجد الأقصى المبارك، بحثا عن كتب من المنهاج الفلسطيني في القدس.

وكانت شرطة الاحتلال، قد استولت قبل يومين على عدد من الكتب المدرسية من المنهاج الفلسطيني من حقائب طلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية، وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى، بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها.

واعتبرت محافظة القدس حينها أن استيلاء قوات الاحتلال على الكتب، اعتداء عنصري جديد على المدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني.

وقد أجبرت "وزارة المعارف" الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس أصحاب المدارس على التوقيع على تعهد بأنها تسلّمت كتبا خالية من المنهاج الفلسطيني، وإلا فستتعرض تلك المدارس لإلغاء ترخيصها.