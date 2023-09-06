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نظام الدخول الموحد .. فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

نظام الدخول الموحد .. فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023
نظام الدخول الموحد .. فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

غزة _ الرسالة نت

نظام الدخول الموحد .. فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023 ... يتصاعد الفحص حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل بالأراضي الفلسطينية.

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رابط فحص تصاريح العمل بالألوان 2023 .. وزارة العمل غزة

تصاريح العمل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العمال في أي مجموعة متوقع أن يكون دورة، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديد دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كتالي:

  • اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة.
  • اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية.
  • اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط.
  • اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت.
  • اللون الأزرق: الأسماء المسجلة حديثا.

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح.

  • القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح عبر الرابط التالي 

  • الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

  • كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

  • كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

  • عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289875

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