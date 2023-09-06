شاهد|| اعتقال المنفذ.. 3 إصابات بعملية طعن بالقدس

أصيب 3 مستوطنين (إسرائيليين)، بجراح متفاوتة، اليوم الأربعاء، بعملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس؛ قبل أن تقوم شرطة الاحتلال باعتقال المنفذ.

وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن مستوطنين أصيبا بعملية طعن قرب "باب الخليل" في القدس القديمة. منوهة إلى أن جراح أحدهما خطيرة والثاني طفيفة.

وأوضحت القناة "14" العبرية، أن أحد المستوطنين أصيب في منطقة الرقبة، إثر عملية الطعن في القدس، وهو بحالة خطيرة. بينما وصفت القناة "12" عملية الطعن بـ "القومية".

وقال الناطق باسم حركة حماس بالقدس محمد حمادة، إنّ عملية الطعن في القدس تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، في ظل ما تتعرض له القدس والاعتداءات على الحرائر والتعليم.

وصرحت شرطة الاحتلال، بأن عناصرها لاحقت شخصًا طعن مستوطنين قرب "باب الخليل" في القدس، بسكين جزار، واعتقلته؛ دون أن تُورد تفاصيل أخرى.

وأعادت شرطة الاحتلال، فتح أبواب البلدة القديمة في القدس، بعد إغلاقها عقب الإعلان عن عملية الطعن.

والعملية جاءت بعد كشف صحيفة عبرية، عن تعرية جنود الاحتلال لخمسة نساء فلسطينيات بالخليل.

وأثارت هذه الجريمة غضبا شعبيا واسعا، في سياق تأكيد المقاومة على أن الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة.

كما واعتدى جنود الاحتلال على مقدسية، بزعم محاولتها طعن أحد الجنود، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة القدس.