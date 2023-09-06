مجزرة التوقيفات: توقيف 150 مدرس بالضفة على خلفية حراك المعلمين

أوقفت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قرابة 150 مدرس على خلفية مشاركتهم في حراك إضراب المعلمين الأخير في الضفة.

وقال عمر محيسن ناشط بحراك المعلمين، إن الوزارة أوقفت 41 مدرسّ من محافظة الخليل، مشيرًا إلى أن لجان التحقيق حققّت مع مئات المدرسين، لكنها أوقفت قرابة 150 مدرس على مستوى محافظات الضفة.

وأوضح محيسن لـ"الرسالة نت" أن عملية الإيقاف لحين يتم تشكيل لجنة تحقيق مركزية، تنظر في قضيتهم، منبها إلى خطورة فصل العشرات.

وذكر أن العشرات مهددين بالايقاف عن العمل علاوة عن الذين تم ايقافهم من المدرسين الآخرين.

وأضاف محيسن: "أن يوسف جحا العضو في الحراك، تم إيقافه عن العمل أيضا".

من جانبه، قال يوسف جحا العضو بالحراك، إن هذه الإجراءات التعسفية والمتكررة، إن كان النقل أو الوقف عن العمل، متوقعا أن يكون هناك المزيد من إجراءات التوقيف.

وعدّ جحا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" هذه الإجراءات بأنه دليل على أن الحكومة غير معنية بالعملية التعليمية، وهذا ما يجب أن يدركه أبناء شعبنا وفي مقدمتهم أولياء الأمور والطلبة، مضيفا: "كلما تنتظم العملية التعليمية، أو تعليق الفعاليات من المعلمين رغم انتهاك حقوقهم، تجد المزيد من الإجراءات التعسفية، التي من شأنها أن تعرقل المسيرة التعليمية".

وأكدّ أن هذه الإجراءات ستزيد من عزم وإصرار المعلمين؛ لوقف هذه الإجراءات والدفاع عن حقوقهم.