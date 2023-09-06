الأمم المتحدة: الانهيار المناخي قد بدأ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن "الانهيار المناخي قد بدأ"، وذلك تعليقاً على إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حراً على الإطلاق.

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، إن "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

ويَحذَر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفقاً لما ذكره غوتيريش.

وأعلن مرصد كوبرنيكوس أن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وصل أعلى مستوى لها حتى الآن.

وقالت مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي سامنثا بورغس، "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

وفي وقت سابق، قال المرصد إن شهر يوليو/ تموز الماضي حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن يوليو من عام 2019.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ 0,72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.