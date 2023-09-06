الاحتلال يحكم بسجن 4 شبان من يافا وجنين

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن وغرامات مالية بحق أربعة شبان فلسطينيين من مدينتي يافا المحتلة في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، وجنين شمال الضفة الغربية.

واتهمت محكمة الاحتلال ثلاثة أسرى من يافا، بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)، خلال أحداث "هبة الكرامة" في أيار/ مايو 2021.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن الاحتلال أصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق الشابين أحمد داود (23 عاماً) ورزق جربوع (37 عاماً)، و6 سنوات بحق رائد جربوع (40 عاماً).

ونوه المكتب الحقوقي، إلى أن محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال أصدرت حكمًا بسجن الأسير محمد عواد أبو عزيز، من جنين، فعليًا، 8 شهور، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 7000 شيكل.

ويعتقل الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض و1200 معتقل إداري (بدون تهمة).