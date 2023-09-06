القدس.. استئناف الدراسة في جبل المكبر

أعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر في مدينة القدس، عن عودة طلاب مدارس جبل المكبر إلى مقاعدهم الدراسية، يوم غد الخميس، باستثناء مدرسة السواحرة الثانوية للبنين.

وأكدت اللجنة خلال بيان وصل "الرسالة نت"، أنه تم استعادة وتفعيل خدمة المواصلات من جديد في مدرسة ابن الهيثم الاعدادية للبنين.

وأشارت إلى استمرار الاضراب في مدرسة السواحرة الثانوية للبنين، حتى يتم تأمين مبنى مدرسي جديد ملائم بكل مواصفات مؤسسات التربية والتعليم، مع الشروع بالحصص الدراسية عن طريق برنامج الزوم لطلاب التوجيهي فقط ابتداء من يوم السبت الموافق 9/9/2023.

ولفتت اللجنة إلى الاستمرار في الاعتصام اليومي، أمام المبنى الجديد في حي الجعابيص، ايمانا منها بأحقية الطلاب بهذا المبنى دون منازع.

وأضافت أنه تم التوجه بشكل رسمي من قبل اللجنة بالتماس الى محكمة الاحتلال، لاستصدار قرار لنقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين من المبنى الحالي الى المبنى الجديد.

وجاء إضراب لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، رفضا لقرارات الاحتلال بحق المدارس، وعدم توفير مواصلات لنقل الطلاب، وأسرلة المناهج.

وتسعى "إسرائيل" من خلال رصد الأموال الطائلة، إلى تهويد المناهج والمدارس العربية بمدينة القدس، في محاولة منها لأسرلة عقول الطلبة الفلسطينيين وتجريدهم من هويتهم الوطنية.

ويُعاني قطاع التعليم في مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967، من عدّة مشكلات مفصليّة تقف عائقًا أمام تطوّره، وتُضيّق الخنِاق عليه، ولعلّ أبرز ما يواجهه هذا القطاع، هو محاولات منظمة لتهويد المناهج في إطار السعي لفرض وقائع جديدة على الأرض؛ لصالح "إسرائيل".