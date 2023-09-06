رئيس الكنيست يحذر.. نحن باتجاه الهاوية

حذر رئيس الكنيست (الإسرائيلي) أمير اوحنا مساء يوم الاربعاء، أن (إسرائيل) على مفترق طرق حاد قد يجرهم إلى الهاوية .

ووفقاً لإذاعة الجيش (الإسرائيلي) قال أوحنا، "نحن الآن على مفترق طرق حاد قد يجرنا إلى الهاوية، لا يوجد في قانون الإصلاح القضائي ما يسمح للمحكمة العليا بإبطال أو تغيير قانون أساسي".

وكانت ييفعات تومِر ييروشالمي المدعية العامة العسكرية في (إسرائيل) حذرت من خطة الإصلاح القضائي والتي ستضر بالمصالح الأمنية وضباط وجنود إسرائيليين في الحلبة الدولية.

وقالت ييروشالمي خلال مؤتمر تعقده نقابة المحامين في تل أبيب، إن "خطوات ستلحق ضررا بجهاز القضاء كجهاز مستقل وناجع من شأنها صدع الحماية في الحلبة الدولية، التي يوفرها جهاز القضاء للجيش والمس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية والذين يخدمون في الجيش (الإسرائيلي) ".