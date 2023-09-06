أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، المفاوضات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى التطبيع مع كيان العدو الصهيوني على حساب قضية فلسطين وشعبها ومقدسات الأمة فيها.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الهدف المعلن لهذه المفاوضات هو عقد صفقة سوداء جديدة، تجعل من المملكة العربية السعودية شريكاً جديداً للسلطة الفلسطينية في إطار استعادة الدور الأمريكي في المنطقة، المناهض لمصالح شعوب الأمة، وبما يمنح الكيان الصهيوني اليد الطولى في المنطقة على حساب أمننا القومي ومستقبل شعوب الأمة.

وقال البيان: إن الدور الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في تأمين الغطاء لهذه المفاوضات والاتفاقات التي قد تنتج عنها، وما يرافقه من استغلال لضعفها، يذهب بما تبقى لديها على المستوى الفلسطيني، ويشكل سقوطاً أخلاقياً ووطنياً جديداً لها لتتنازل بموجبه عن حقوق أمتنا ومقدساتنا مقابل حفنة من الأموال العربية".

وأوضحت الحركة أن الشعب الفلسطيني العظيم والبطل، ومعه كل شعوب الأمة العربية والمسلمة، سيبقى متمسكاً بحقوقة التاريخية في فلسطين، رغم اللاهثين للالتحاق بمعسكر العدو مستسلمين ومعترفين به.