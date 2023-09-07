أين تنتشر الجراثيم بكثرة في المنزل؟

أجرى خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأمريكية، بول داوسون، تجربة بجمع عينات من 5 منازل مختلفة، لمعرفة أكثر الأماكن في هذه المنازل من ناحية انتشار الجراثيم.

وتم جمع عينات من مصفاة حوض المطبخ وأخرى من الأسطح داخله، ومن مقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، إضافة إلى مدخل الباب الرئيسي للمنزل.

كما تم أخذ العينات وعزلها في المعمل، حيث تكاثرت البكتيريا كما يبدو في مقطع مصور تم بالتعاون مع شبكة "سي إن إن" عن التجربة.

وأظهرت التجربة أن المطبخ سواء مصفاة الحوض أو أسطح التحضير هي الأكثر في انتشار الجراثيم والميكروبات، بينما يعد مقعد المرحاض من الأماكن الأكثر نظافة، ولذلك هناك ظاهرة منتشرة لميل الكلاب لشرب للمياه من داخل مقعد المرحاض.

ولذلك تنصح مؤسسة الصحة العامة الأمريكية باستخدام المطهرات المنزلة على هذه الأماكن، أو استخدام محلول (كلور مخفف) لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهريا، مع تغيير دوري لإسفنجة غسيل الأطباق ومسح الأسطح.

وتؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية: أنه في حال عدم توفر المطهرات المنزلية، يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.