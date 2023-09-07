كيف استشهد الشاب وسام الخطيب من العيسوية؟

تحدثت مصادر طبية عن استشهاد الشاب وسام الخطيب، وذلك بعد الاعتداء عليه من المستوطنين ورشقه بالحجارة خلال قيادته لدراجة نارية بالقدس.

حيث ارتقى الشاب الخطيب (20 عاما)، من بلدة العيسوية، فجر الخميس، إثر حادث دراجة نارية وقع بالقدس، حيث عثر على حجر في منطقة الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح على شارع "بيغن" في القدس في مساره بالقرب من نفق ليفتا، وعلى الفور وقدمت العلاجات الميدانية الأولية له، ونقل وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "شعاري تصيدك"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في ملابسات حادث الدراجة النارية، حيث عثر في مكان الحادث على حجر، ويتم التحقيق إذا ما كان سائق الدراجة النارية قد تعرض للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين، وهو الأمر الذي يكون قد أدى إلى تزحلق الدراجة النارية ومصرع السائق.

وبحسب الشبهة والبلاغات التي وصلت لشرطة الاحتلال، تعرض الشاب وسام الخطيب إلى رشق حجر باتجاهه من مركبة أحد المستوطنين، ما أدى إلى فقدان السيطرة على دراجته النارية واصطدامه بحائط في النفق.

وأفادت مصادر عائلية عن ارتقاء الشاب وسام الخطيب من بلدة العيسوية خلال قيادته لدراجة نارية بالقدس، وما زالت خلفيات الحادث لم تتضح بعد.

وتحدثت مصادر صحفية عن استشهاد الشاب وسام الخطيب، وذلك بعد الاعتداء عليه من المستوطنين ورشقه بالحجارة خلال قيادته لدراجة نارية بالقدس.