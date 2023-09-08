9 سنوات على أسر منغيستو.. هكذا تحدث قادة الاحتلال عن قضيته

ذكر موقع دفار العبري أنه اليوم يصادف ذكرى مرور 9 سنوات بالضبط على عبور الجندي (الإسرائيلي) أفيرا منغيستو السياج الحدودي نحو قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تم أسره من قبل حركة حماس في غزة.

وقال الموقع العبري إنه بهذه الذكرى "سألنا الـ 120 عضو كنيست و33 وزيرا والرئيس ورئيس الوزراء "ماذا تفعلون لإعادة أفرا منغيستو من غزة؟؟".

وتابع "في حزبي عوتسما يهوديت وإسرائيل بيتنا لم يقم أي عضو كنيست بالإجابة على السؤال، بينما الرئيس هرتسوغ قال بأن صورته معلقة في مكتبي، وموضوع الأسرى والمفقودين يطرح في كل لقاء سياسي في إسرائيل والخارج".

وأضاف "أجاب الوزير أوفير أكونيس بأن كل أسبوع، قبل بدء جلسة الحكومة يلتقي بممثلي العائلات للحديث معهم ويعدهم ببذل كل ما في وسعه من أجلهم".

فيما ذكر الموقع العبري أنه أجابت الوزيرة ماي جولان: قضية الأسرى والمفقودين قضية معقدة ومهمة

وأجاب عضو الكنيست إيلي دلال: "إسرائيل ملزمة بإعادة أبنائها من أي مكان وفي أي حالة، وأنا واثق من أن الحكومة والمنظومة الأمنية يعملان ليل نهار على إعادتهم".

- أجابت عضو الكنيست تالي غوتليب: نشاط إسرائيل لصالح عودة أفيرا منغيستو مستمر ويتم عبر قنوات سرية للغاية ومعقدة للغاية.

- أجاب عضو الكنيست شالوم دانينو: "لن أرد، فالموضوع معقد وحساس".

- أجاب عضو الكنيست أرييل كيلنر : "لست مهتماً بالإجابة".

وبحسب الموقع العبري من رفض الرد: رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وزير القضاء ياريف ليفين، وزير الخارجية إيلي كوهين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزيرة النقل ميري ريغيف، وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس، ووزيرة المخابرات غيلا غمالائيل، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزير الشتات عميحاي شيكلي، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووزير السياحة حاييم كاتس، وزيرة الإعلام غاليت ديستال أطبريان، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتين، ووأعضاء الكنيست داني دانون، ودافيد بيتان، وإلياهو رابيفو، ونسيم فاتوري، وحانوخ ميلبيتسكي، وبوعز بسموت، وموشيه سعدة، وعميت هاليفي، ودان إيلوز، وإيتي عطيا، وكيتي شطريت، وأفيحاي بورون، وأشر شكليم، وتساغا مالكو.