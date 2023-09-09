القيادي جبارين: الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحدهم في المواجهة مع السجان

أكد القيادي زاهر جبارين عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى وحدهم في المعركة مع السجان الصهيوني.

وأضاف جبارين خلال لقاء مع قناة فلسطين اليوم مساء اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني سيهب موحدا للذود عن أسراه إذا ما اندلعت المواجهة في السجون، وليحسب الاحتلال ألف حساب للإضراب القادم.

وشدد على أن الأسرى خط أحمر، وأن الشعب الفلسطيني سيلتحم بكل قواه للدفاع عن عنهم، وسيدفع الاحتلال ثمناً كبيراً في حالة الاعتداء على الأسرى.

وأوضح أن ما يسمى بوزير الأمن (الإسرائيلي) "بن غفير"، يدرك بأن المساس بقضية الأسرى خطير، وأي حراك داخل السجون سيمتد إلى خارجه وسيكون للمعركة تداعيات كبيرة، وأن الاحتلال سيدفع ثمنا كبيرا إذا ما اعتدى على الأسرى.

وأشار جبارين إلى أن أسرى حماس سيكونون عموداً فقرياً في الإضراب القادم، وأن الحركة تعد كل خططاً وبرامج لإسناد الأسرى.

ونبه إلى قيادة حماس تتابع قضية الأسرى باهتمام على أعلى المستويات، وأن القائد اسماعيل هنية يعمل على اسناد الأسرى ودعم قضيتهم.

وشدد جبارين على أن الأسرى يساندون بعضهم كتف إلى كتف، وهناك تواصل مباشر بين كافة الفصائل، ولن تسمح الحركة الأسيرة بالتفريط بأي جهة،

وأكد أن وحدة الحركة الأسيرة مصدر قوة لهزيمة الاحتلال، رغم محاولات الشاباك الإسرائيلي للتفريق بينهم.

وجدد القيادي جبارين التأكيد على شروط المقاومة وبالثمن الذي تريده في أي صفقة تبادل مع الاحتلال،

وأضاف:" معنيون بضفقة مشرفة، ولن نقبل بأي ضغط حتى تحقيق شروط المقاومة، ومصرون على ذلك مهما طال الزمن".

وأثنى جبارين على المقاومة في الضفة الغربية، وما يقدمه أهلها من تضحيات، كما أشاد بأهالي الداخل المحتل مؤكداً أنهم سيكون لهم دور في معركة التحرير القادمة.