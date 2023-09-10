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بالصور| طلبة غزة يتضامنون مع ضحايا زلزال المغرب

الرسالة نت- غزة

نظم طلبة قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفات تضامنية داخل المدارس الحكومية مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الشقيقة.

ورفع الطلبة خلال الطابور الصباحي الأعلام المغربية، ولافتات تضامنية مع الشعب المغربي، متمنين الرحمة للضحايا والسلوان لذويهم والشفاء للجرحى.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا مغربية مساء الجمعة إلى 2012 قتيلا و2059 مصابا، وفق التلفزيون الرسمي في المغرب.

وتُواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، لا سيما المناطق الجبلية والنائية.

وتواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح المنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة.

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