رئيس برشلونة يتحدث بالعربية تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

بعث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، برسالة دعم إلى أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب خلال الساعات القليلة الماضية.



ونشر لابورتا فيديو يتحدث فيه باللغة العربية على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا)، قال فيه: "نحن معكم. ديما مغرب".



وكان نادي برشلونة تضامن أيضا مع ضحايا زلزال المغرب، على حسابه الرسمي في موقع إكس، حيث كتب: "نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب".

اقرأ أيضاً: إجراء عاجل من رونالدو تجاه متضرري زلزال المغرب



وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وحُدد مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، على بعد 320 كيلو مترا جنوب العاصمة الرباط.



وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد على ألفي شخص وإصابة المئات حتى الآن، إضافة إلى الأضرار المادية الضخمة.