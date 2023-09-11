القواسمي: الاحتلال يخشى الخليل ويحاول حصار الكتلة الإسلامية

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات استهدفت عدداً من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل.

وطالت الاعتقالات 11 من طلبة الكتلة في جامعة الخليل هم الأسير المحرر مثنى القواسمي وأنس سلهب وعدنان مسودة وباسل فراح من منازلهم في مدينة الخليل، ومحمد أبو هليل من دورا جنوبا ومحمد مطور من بلدة سعير شرقا والمحرر عبيدة عادي من بلدة بيت أمر شمالا وضياء الزهور من بلدة بيت كاحل غربا، وأيهم عصافرة، وعبدالله حميدات وأحمد حميدات.

يشار إلى أن معظم الطلبة المعتقلين، أسرى محررون من سجون الاحتلال، كما اعتقلوا عدة مرات في سجون السلطة بالضفة الغربية على خلفية نشاطهم الطلابي.

رعب من الخليل

وقال القيادي الشيخ عمر القواسمي والد المعتقل مثنى، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم الساعة 2:30 فجراً واعتقلوا نجله بعد تحقيق ميداني لعدة دقائق.

وأوضح القواسمي أن الاحتلال يشن ضربات استباقية خوفاً من امتداد الحالة الثورية في شمال الضفة الغربية إلى مدينة الخليل.

وأضاف أن الاحتلال يخشى الخليل، ويستهدف أبناء الكتلة الاسلامية في محاول لحصارها والحد من حضورها في الضفة الغربية.

وكشف مؤخراً عن جريمة ارتكبها جنود الاحتلال في الخليل، بتعرية نساء فلسطينيات تحت التهديد.