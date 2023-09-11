الأهلي المصري يتعاقد مع صفقة جديدة من الدوري الألماني

بات الأهلي المصري قريباً من الإعلان الرسمي خلال ساعات، عن ضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بروسيا دورتموند السابق، في صفقة انتقال حرة، بحسب مصادر صحفية.

وأغلقت نافذة الانتقالات أبوابها في معظم بطولات العالم، لكن السوق ما زال مفتوحا في مصر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث تنطلق مسابقة الدوري بعد ذلك بـ4 أيام.

ويبلغ المهاجم الفرنسي موديست 35 عاما، ورحل عن بوروسيا دورتموند، بنهاية الموسم الماضي؛ إذ قضى موسمًا واحدًا في قلعة أسود الفيستيفال، شارك خلاله في 13 مباراة ولم يسجل سوى هدفين فقط.

وقبلها كان موديست هداف كولونيا السابق (20 هدفا في 32 مباراة في الدوري الألماني في 2021-22).

تفاصيل اتفاق موديست مع الأهلي

توصل موديست إلى اتفاق مع النادي الأهلي، بطل مصر الفائز بالبطولة 43 مرة، للانضمام لصفوفه لمدة موسمين.

ووفقًا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن أنطوني موديست، وقع للنادي الأهلي حتى 2024 وأن هناك بند خيار التمديد لمدة عام، وأكد الصفقة موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات وتقييم اللاعبين.

وأكد محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحاته لفضائية المحور المصرية: “مارسيل كولر مدرب الأهلي رشح للإدارة التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق”.

وأضاف: “محمود الخطيب رئيس النادي وافق على طلب المدير الفني رغم كبر سن اللاعب بسبب مستواه الجيد فضلا عن أن الصفقة انتقال حر، وهناك ترحيب كبير بسبب المستوى الفني الكبير للاعب”.