الداخلية بغزة تعلن إجراءاتها بشأن مناورة (الركن الشديد4)

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغوة عن إجراءاتها بشأن المناورة المشتركة لفصائل الفلسطينية خلال "الركن الشديد4".

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم إن فصائل المقاومة الفلسطينية تنفذ، صباح غد الثلاثاء، مناورة مشتركة في جميع محافظات قطاع غزة، تستمر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً.

وأضاف البزم أن المناورة ترافقها إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

وأوضح أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية على شاطئ دير البلح حتى ميناء خانيونس جنوباً.

وأشار إلى أن المواطنين والمركبات مستخدمي شارع الرشيد يمكنهم سلوك الطرق البديلة، بحيث يستطيع القادمون من الشمال إلى الجنوب عبر شارع الرشيد سلوك الطريق من مدخل دير البلح.

كما يستطيع القادمون من محافظتي رفح وخانيونس إلى الشمال عبر شارع الرشيد سلوك الطريق المؤدي إلى مدينة أصداء.