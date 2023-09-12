قاسم: المقاومة قادرة على طرد المحتل من أرضنا

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على طرد المحتل من أرضنا، منوهاً بأن تصاعد ضربات المقاومة بالضفة وازدياد خسائر الاحتلال يؤكد أن اندحاره واقتلاع المستوطنات أمر ممكن جدًا.

وقال قاسم في ذكرى مرور 18 عاما على اندحار الاحتلال من قطاع غزة، الثلاثاء: "إن الوجود الصهيوني في قطاع غزة تحول إلى عبء ثقيل على الاحتلال بفعل تصاعد ضربات المقاومة والخسائر التي تكبدها العدو ودفعته للاندحار".

وأشار إلى أن ذكرى الاندحار الصهيوني يجب أن تبقى حاضرة في الأذهان لأن الاحتلال هدم مستوطناته، وأُجبر على الانسحاب تحت ضربات المقاومة.