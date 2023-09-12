شاهد| فصائل المقاومة بغزة تبدأ تنفيذ مناورة (الركن الشديد 4)

بدأت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ مناورة الركن الشديد 4 بالتزامن مع الذكرى الـ 18 لاندحار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة التي توافق اليوم 12 سبتمبر.

وانطلقت المناورات في جميع محافظات قطاع غزة، عند الساعة السابعة صباحًا وستنتهي عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.

وستستخدم فصائل المقاومة كافة قدراتها في المناورات الواسعة التي تحاكي عدة سيناريوهات منها اقتحام مستوطنات وخطف جنود (إسرائيليين) وعمليات عبر البر والبحر واستخدام المسيرات الانتحارية وغيرها ضد أهداف (إسرائيلية).

من جهتها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن إجراءات ميدانية ستتزامن مع المناورة، على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار الأجهزة الأمنية، كما ستتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بصورة جزئية عبر شارع الرشيد، خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية عند شاطئ دير البلح حتى ميناء خان يونس جنوباً.





























