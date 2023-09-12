ريال مدريد يتضامن مع ضحايا فيضان ليبيا

وجه نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، رسالة تضامن مع الشعب الليبي، بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.



وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي "يريد النادي الملكي ورئيسه ومجلس إدارته، التعبير عن حزنهم العميق لضحايا الفيضانات التي تعاني منها ليبيا".



وأضاف "يريد نادينا أن يعرب عن تعازيه ومحبته لأسر المتوفين وإلى جميع الشعب الليبي".



واختتم بيان الملكي "وبالمثل، نود أن ننقل كل مواساتنا وتضامننا إلى الأشخاص والأسر المتضررة".



وأكدت تقارير صحفية، نبأ وفاة نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا، بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد الماضي.